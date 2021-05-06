Сын чиновника сбил подростка в Нур-Султане: по факту ДТП проводится дознание

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пользовательница сети Sara Bersan на своей странице в Facebook написала о том, что стала свидетельницей ДТП в столице. 21-летний сын чиновника сбил подростка на пешеходном переходе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Друзья, в пятницу я стала свидетелем ДТП в самом центре столичного левобережья, где молодой человек 1999 г.р. на пешеходном переходе сбил подростка и скрылся с места происшествия. Причём, не просто скрылся, а спокойно припарковался возле фитнес-центра и невозмутимо планировал заняться спортом. Мне и ещё одной девушке, к счастью оказавшейся рядом, пришлось вернуть его к реальности, вызвав дорожную полицию и скорую помощь для пострадавшего», - написала она в Facebook.

Как сообщила очевидец происшествия, мальчик 2004 г.р., сирота, находится на попечении бабушки, которая после инсульта лежит парализованная. Также, по ее словам, водитель - молодой человек, которому 14 мая исполнится всего 22 года. Далее женщина сообщила в своем посте, что отец водителя является чиновником.

«Вопросов много, друзья, но я намерена идти до конца. Новые «Усеновы» нам не нужны!», - заявила Sara Bersan.

В свою очередь, она попросила Министерство внутренних дел РК и столичный ДВД гарантировать объективность расследования.

В Департаменте полиции Нур-Султана подтвердили факт ДТП.

«30 апреля текущего года в 15:13 часов 21-летний водитель, управляя автомашиной марки «Toyota Camry», следуя по ул.Туркестан со стороны ул.Сыганак напротив дома № 2 допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2004 г.р., который перебегал проезжую часть дороги в установленом месте. В настоящее время пострадавший ребёнок принимает лечение. Степень тяжести полученных телесных повреждений будет определена по результатам судебно-медицинской экспертизы. Действиям водителя будет дана правовая оценка. По данному факту проводится дознание», - пояснили в полиции.

Начальник управления административной полиции ДП города Нур-Султан Ельжан Чупеков также добавил, что несовершеннолетний ребенок принимает лечение и после окончания лечения ему будет назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести полученных телесных повреждений в результате дорожного происшествия.

«Sara Bersan, свяжитесь, пожалуйста, с начальником отдела административной полиции Токжумановым Бауыржаном. Данный материал находится на контроле у начальника Департамента полиции города генерала Саденова Е.С. ДТП действительно заслуживает внимания, так как единственный опекун пешехода находится в больнице», - ответил начальник управления административной полиции ДП города Нур-Султан.











