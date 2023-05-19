Сымбат Торетаев назначен аким Каракиянского района Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев представил депутатам Каракиянского района кандидатуру на пост акима, вместо перешедшего на другую работу Кыдырберди Бекова. Новым кандидатом, выдвижение которого было согласовано с Администрацией Президента РК стал Сымбат Торетаев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Сымбат Торетаев окончил Актауский университет им. Ш. Есенова и Алматинский университет менеджмента, по специальностям «Экономика и менеджмент в отраслях ТЭК» и «Деловое администрирование».

Трудовой путь начал в 2000 году в органах внутренних дел Мангистауской области, оперуполномоченным, уполномоченным по особо важным делам. С 2006 до 2010 года занимал руководящие должности в коммерческих структурах. С 2010 по 2014 год был акимом села Мунайшы Каракиянского района. С 2015 по 2019 год занимал должность руководителя отдела по работе с правоохранительными органами и противодействию терроризма аппарата акима Мангистауской области. С сентября 2019 по февраль 2023 года - заместитель акима Каракиянского района Мангистауской области.

Депутаты поддержали предложенную кандидатуру, отметив что знают Торетаева как опытного управленца. Нурлан Ногаев поблагодарил Кыдырберди Бекова за его труд и пожелал удачи на новом рабочем месте.

Также глава региона дал ряд конкретных поручений Сымбату Торетаеву, касающихся социально-экономического развития Каракиянского района.