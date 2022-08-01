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Сыгравшая роль царицы Томирис актриса примет участие в конкурсе красоты
1 Августа 2022 02:40

Сыгравшая роль царицы Томирис актриса примет участие в конкурсе красоты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Актриса Альмира Турсын, сыгравшая роль легендарной царицы массагетов в историческом фильме «Томирис», примет участие в международном конкурсе красоты «Mrs Globe Kazakhstan». Об этом Альмира Турсын сообщила в Instagram, передает МИА «Казинформ».

«Я стала участницей международного конкурса красоты «Mrs Globe Kazakhstan» @mrsglobe.kz . Международный проект «Mrs. Globe» @mrsglobeofficial вот уже 25 лет проводит ежегодный конкурс зрелой и осознанной красоты для девушек 25-45 лет из более чем 80 стран мира. И теперь этот конкурс впервые пройдет в Казахстане. Победительница получит драгоценную корону и возможность представить страну в международном финале», - поделилась актриса.

Концепция конкурса, по ее словам, не только про внешнюю красоту, а больше про внутреннюю. В программе: подготовка, тренинги, мастер-классы, социальные и благотворительные проекты, нетворкинг. Финал «Mrs. Globe Kazakhstan» состоится в октябре в городе Алматы.


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