Сыграть в «Игру в кальмара» предлагали кокшетауским старшеклассникам звонившие незнакомцы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Отдел образования города Кокшетау обратился к родителям учащихся, призвав их быть более внимательными к тому, что смотрят и во что играют их дети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Обращение было размещено на официальном аккаунте отдела образования областного центра в Instagram .

«ГУ «Отдел образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» сообщает, что в социальных сетях появилась «Игра в кальмара». Игра разработана на основе южнокорейского сериала «Игра в кальмара». Сериал рассказывает о персонажах, которые, столкнувшись с финансовыми трудностями, отправляются на остров и участвуют в кровавых детских играх со смертельным исходом. Сумасшедшая популярность «Игры в кальмара», где взрослые играют на смерть и деньги, привела к подражанию. По всему миру школьники подражают смертельным развлечениям из сериала», - говорится в нем.

Как следует из объяснения, на сегодня по городу Кокшетау также наблюдаются подобные факты. В приложении WhatsApp приходит сообщение с предложением поиграть в игру или с телефонного номера 8 (747) 095-39-00 звонят неизвестные люди и предлагают поиграть в «Игру в кальмара».

«Уважаемые родители! Просим вас ограничить детей от просмотра данного сериала и объяснить им разницу между игрой и манипуляцией. Учите их фразам, которые они могли бы использовать, например: «Нет, я в таких играх не участвую», «Это жестокая игра, мне она не нравится». При выявлении подобных фактов просим вас обращаться по телефону «102». Данный вопрос находится на контроле управления внутренних дел по городу Кокшетау», - добавили в отделе образования областного центра.

«Сигналы поступили из двух организаций образования города Кокшетау. Старшеклассникам позвонили с тех номеров, которые были озвучены, предлагали играть в «Игру в кальмара». Ребята сразу обратились к классным руководителям, а те – в городской отдел образования. Отдел образования решил предупредить родителей. Сейчас идут следственные мероприятия. Родители должны быть осторожны, должны знать, в каких соцсетях сидят их дети, должны чаще разговаривать с ними. Часто о том, на каком сайте сидел ребенок, узнают, когда что-то происходит, и, к сожалению, порой трагическое», - пояснила заместитель руководителя управления образования Акмолинской области Ботакоз Дюсенова.