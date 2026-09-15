Сяншаньский форум по безопасности с участием Казахстана стартовал в Пекине

Во вторник в китайской столице открылся 13-й Сяншаньский форум по безопасности, собравший делегации из около 100 стран, регионов и международных организаций, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине.

Как сообщил официальный представитель Министерства обороны КНР Цзян Бинь, в работе трехдневного форума участвуют свыше 60 представителей в ранге министров обороны и начальников генеральных штабов.

На международное мероприятие по безопасности в столицу КНР прибыл Заместитель Министра обороны Республики Казахстан Аскар Мустабеков.

В этом году форум проходит под девизом «Консолидировать консенсус по вопросам стабильности, совместно содействовать управлению в сфере безопасности». Программа включает четыре пленарных заседания, восемь параллельных заседаний и закрытые семинары.

В первый день работы площадки эксперты из разных стран обсудили вопросы формирования многополярного мира, реформирования системы глобального управления, урегулирования региональных конфликтов, углубления многостороннего сотрудничества и международной безопасности в сфере ИИ.

Напомним, Сяншаньский форум в этом году отмечает свое двадцатилетие. С момента создания в 2006 году он превратился в регулярную платформу для глобального диалога по вопросам в области безопасности и обороны.

Ранее сообщалось, что Китай увеличит оборонные расходы на 7% в 2026 году.