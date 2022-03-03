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SWIFT отключит подпавшие под санкции ЕС банки России 12 марта

3 Марта 2022 07:40
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SWIFT отключит подпавшие под санкции ЕС банки России 12 марта

МОСКВА. ТАСС- КАЗИНФОРМ - Компания SWIFT подтвердила, что отключит подпавшие под санкции ЕС российские банки от международной платежной системы 12 марта. Соответствующее заявление опубликовано в четверг на сайте компании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Мы отключим семь попавших под ограничения российских юридических лиц (и их обозначенные дочерние компании в России) от системы SWIFT, - говорится в сообщении. - Постановление [ЕС от 2 марта 2022 года] требует, чтобы мы отключили указанные предприятия 12 марта 2022 года, и мы сделаем это соответствующим образом».

Ранее Евросоюз отключил от международной системы межбанковских платежей SWIFT семь российских банков, в число которых вошли ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Как подчеркнула в свою очередь Еврокомиссия, Брюссель готов добавить в этот список новые банки при необходимости.

SWIFT - международная система передачи межбанковских платежей. Названа в честь одноименного «Общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций» (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), которое является ее оператором.

SWIFT позволяет осуществлять быстрый и защищенный обмен данными о переводах средств, платежах и обмене ценными бумагами по специальной сети SWIFTNet, работающей по тому же принципу, что и интернет. В отличие от платежных систем (Visa или MasterCard) осуществляет только транспорт сообщений о переводах и используется на межбанковском уровне.


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