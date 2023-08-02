Свыше12 тысяч тонн сжиженного нефтяного газа выделено для Актюбинской области на август

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Министерством энергетики РК для Актюбинской области на август месяц текущего года предусмотрен сжиженный нефтяной газ в объеме 12 394 тонны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

С 1 августа до настоящего времени с трех заводов-производителей для нужд региона отгружено 463 тонны сжиженного нефтяного газа. Кроме того, на заводе АО «СНПС-Актобемунайгаз» на данный момент сформирован состав из 31 вагона-цистерны с общим объемом 1 116 тонн сжиженного нефтяного газа, который готов к отправлению для реализации товара автогазозаправочным станциям области.Согласно информации заводов-производителей, отгрузка СНГ ведется по утвержденным графикам. Данный вопрос находится на контроле руководства области.