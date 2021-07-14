Свыше восьми тысяч шымкентцев за сутки привились от коронавируса

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте за прошлые сутки вакцину получили 8473 человека. Первым компонентом привился 4731 человек, вторым компонентом – 3742 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В городском акимате проинформировали о том, что с начала кампании по вакцинации в мегаполисе привились 325 354 человека. Из них 198 008 человек привились двумя компонентами.

Также 13 июля в регионе зафиксировано 342 случая заболевания коронавирусом. 254 из них – с симптомами, 88 бессимптомных больных.

78 человек получают лечение в инфекционном стационаре, 264 пациента находятся под домашним наблюдением.

В городе проверили 303 объекта, в 23 из них выявлено нарушение карантинного режима.

В отношении объектов, не соблюдавших карантинные требования, заполнены административные протокола.

Специалисты предупреждают жителей о сложной эпидемиологической ситуации в регионе и просят соблюдать масочный режим в общественных местах. Медики призывают горожан прививаться.