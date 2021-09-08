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Свыше восьми тысяч пар заключили брак в Нур-Султане в этом году

Автор:  
Акбота Кузекбай
8 Сентября 2021, 14:19
Свыше восьми тысяч пар заключили брак в Нур-Султане в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане увеличивается количество вступающих в брак молодых людей. Об этом сообщили в отделе регистрации актов гражданского состояния столичного района Есиль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя отдела регистрации актов гражданского состояния района Есиль города Нур-Султана Раушан Зарировой, к браку сейчас граждане подходят более ответственно и осознанно. Средний возраст новобрачных в столице сейчас составляет 25-28 лет, тогда как 4-5 лет назад он составлял 22-23 года.

«Пандемия положительно сказалась на наших молодых. Они стали осознанно подходить к этому вопросу и уже стали юридически оформлять свои отношения. На сегодня молодые заключили свыше 8 тысяч браков. Возраст молодых составляет 25-28 лет, когда они уже имеют образование, имеют работу, когда имеют определенный статус», - сказала Раушан Зарирова в рамках торжественного вручения свидетельств о браке, прошедшего в Нур-Султане.

По ее данным, в этом году по Есильскому району города Нур-Султан было заключено свыше 2,5 тысяч браков.

«В среднем в день в Нур-Султане регистрируются 20-25 пар. К примеру, в понедельник мы зарегистрировали 50 пар», - отметила Р. Зарирова.

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Она пояснила, что увеличивается количество молодых, вступающих брак. Вместе с тем увеличивается и рождаемость детей.

«Сейчас идет увеличение брака. Это очень радует. По сравнению с прошлым годом и 2019 годом, у нас почти в три раза идет увеличение», - добавила спикер.

С 1 января по 6 сентября 2021 года в Нур-Султане зарегистрировано 8 197 браков, выдано 23 306 свидетельств о рождении. По сравнению можно отметить, что за аналогичный период 2020 года в Нур-Султане создано 5 956 семей и родилось 21 572 детей.

Напомним, в столице в честь празднования Дня семьи состоялось торжественное вручение свидетельств о браке. На месте главного символа казахстанской столицы - на монументе «Байтерек» шестерым молодоженам в торжественной обстановке вручили свидетельства о заключении брака.

Астана   Демография   Общество   Молодежь   День семьи  
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