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    19:27, 14 Июль 2021 | GMT +6

    Свыше восьми тысяч грантов выделено на обучение в карагандинских колледжах

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В колледжи Карагандинской области на сегодня подано около 6 тысяч заявлений. О ходе приёмной кампании рассказала руководитель управления образования Гульсум Кожахметова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время ведётся приём документов на обучение в колледжах области. Из местного бюджета выделено 8 115 грантов. Также предусмотрено 700 мест в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства», – сообщила глава ведомства.

    По количеству мест на первом месте подготовка специалистов среднего звена и прикладного бакалавриата (47,3%). Значительную долю (46,3%) также занимает подготовка рабочих кадров. На обучение медицинских специалистов выделено 515 мест, или 6,4%.

    По информации руководителя управления, на данный момент в колледжи принято 5 998 заявлений, в том числе на бюджетную основу – 4 893.

    «В этом году в правила приёма внесены изменения. Также расширен перечень квот для желающих получить бесплатное образование. Теперь квоты предусмотрены по 9 категориям. Добавлено 5% квот для детей из многодетных семей, 1% – для детей из числа неполных семей, имеющих этот статус не менее трёх лет, 1% – для детей из семей, воспитывающих детей-инвалидов с детства, инвалидов первой и второй групп. При равенстве баллов будет учитываться квотная категория и средний балл аттестата», – отметила Гульсум Кожахметова.

    Отменены вступительные экзамены, за исключением педагогических, медицинских и творческих специальностей. Конкурс будет проводиться по аттестату – по среднему баллу обязательных и профильных предметов.

    В этом году в области создана платформа MyСollege, где абитуриенты могут пройти профориентационный тест.

    Для специалистов среднего звена и прикладного бакалавриата приём документов осуществляется через информационную систему. Будущие студенты могут выбрать до четырёх колледжей и четырёх специальностей.

    Ранжирование абитуриентов через информационный портал по специальностям и колледжам будет проводиться с 19 по 25 августа. Зачисление в колледжи завершится 31 августа.


    Теги:
    Образование Карагандинская область
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