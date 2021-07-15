Свыше восьми тысяч грантов выделено на обучение в карагандинских колледжах

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В колледжи Карагандинской области на сегодня подано около 6 тысяч заявлений. О ходе приёмной кампании рассказала руководитель управления образования Гульсум Кожахметова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время ведётся приём документов на обучение в колледжах области. Из местного бюджета выделено 8 115 грантов. Также предусмотрено 700 мест в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства», – сообщила глава ведомства.

По количеству мест на первом месте подготовка специалистов среднего звена и прикладного бакалавриата (47,3%). Значительную долю (46,3%) также занимает подготовка рабочих кадров. На обучение медицинских специалистов выделено 515 мест, или 6,4%.

По информации руководителя управления, на данный момент в колледжи принято 5 998 заявлений, в том числе на бюджетную основу – 4 893.

«В этом году в правила приёма внесены изменения. Также расширен перечень квот для желающих получить бесплатное образование. Теперь квоты предусмотрены по 9 категориям. Добавлено 5% квот для детей из многодетных семей, 1% – для детей из числа неполных семей, имеющих этот статус не менее трёх лет, 1% – для детей из семей, воспитывающих детей-инвалидов с детства, инвалидов первой и второй групп. При равенстве баллов будет учитываться квотная категория и средний балл аттестата», – отметила Гульсум Кожахметова.

Отменены вступительные экзамены, за исключением педагогических, медицинских и творческих специальностей. Конкурс будет проводиться по аттестату – по среднему баллу обязательных и профильных предметов.

В этом году в области создана платформа MyСollege, где абитуриенты могут пройти профориентационный тест.

Для специалистов среднего звена и прикладного бакалавриата приём документов осуществляется через информационную систему. Будущие студенты могут выбрать до четырёх колледжей и четырёх специальностей.

Ранжирование абитуриентов через информационный портал по специальностям и колледжам будет проводиться с 19 по 25 августа. Зачисление в колледжи завершится 31 августа.