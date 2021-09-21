ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Свыше восьми тысяч дефектов выявлено на дорогах Жамбылской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В здании Центра оперативного управления департамента полиции Жамбылской области состоялся брифинг по вопросам дорожной безопасности с участием руководителей филиала АО «НК КазАвтоЖол», управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата области, начальника ЖКХ города Тараза, представителей СМИ и общественников. Начальник департамента полиции Жанат Сулейменов ознакомил присутствующих о состоянии дорожной безопасности в Жамбылской области.

Основными причинами совершения ДТП являются несоблюдение правил дорожного движения, личная недисциплинированность водителей, выражающееся в несоблюдении скоростного режима, вождении в нетрезвом состоянии, а также увеличение транзита транспорта через Жамбылскую область.

В целях снижения ДТП на автодорогах области проводится комплекс профилактических мероприятий. На опасных участках дорог увеличено количество патрулей, задействованы аппаратно-программные комплексы «Аркан» и «Автоураган», установлено ограждение «Электропастух».

«За восемь месяцев этого года наложено штрафов на сумму 1 млрд 419 млн тенге, взыскано с нарушителей более 971 млн тенге. Совместно с местными исполнительными органами обследовано 1234 дорог, в результате выявлено 8 тысяч 195 дефектов и выданы соответствующие предписания. За неудовлетворительное содержание автомобильных дорог и необеспечение безопасности дорожного движения привлечено к административной ответственности 166 должностных лиц», – сказал начальник ДП Жанат Сулейменов. Представители СМИ и общественники в ходе брифинга задавали интересующие их вопросы и получили исчерпывающие ответы. Присутствующим были продемонстрированы возможности специальной служебной техники, на которой установлены аппаратно-программные комплексы «Аркан» и «Автоураган».

В завершение брифинга начальник ДП отметил, что безопасность на дороге зависит и от пешеходов, и от водителей. Поэтому всем участникам дорожного движения необходимо строго соблюдать правила дорожного движения.