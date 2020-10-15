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    Свыше восьми тысяч алматинцев получили по 50 тысяч тенге от фонда «Birgemiz»

    15 Октября 2020, 14:49

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершены выплаты от фонда «Birgemiz». Свыше восьми тысяч человек получили по 50 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского филиала партии «Nur Otan».

    В число получателей вошли малообеспеченные семьи, которые с начала пандемии не успели получить полагающиеся выплаты.

    По решению фонда, единовременная помощь полагается: получателям адресно-социальной помощи, инвалидам I группы, инвалидам II группы (пенсионеры по возрасту), таковых в Алматы 5209 человек. Далее, это пенсионеры, получающие минимальную пенсию или ниже, их порядка 1000 человек. Также в числе получателей лица, осуществляющие уход за ребенком инвалидом, участники Великой Отечественной войны и инвалиды, приравненные к ним, труженики тыла и круглые сироты.

    Единовременную помощь в Алматы получили все 8078 человек.

    «Оказанная денежная помощь стала хорошим подспорьем для меня. Особенно сейчас, в осенний период, когда необходимо приобретение теплой одежды. У меня четверо детей, старшему из которых исполнилось 17 лет, а младшему ребенку 5 лет. Это своевременный подарок от Елбасы!», - радостно делится алматинка, многодетная мама Бибигуль.

    Многие жители, получившие единовременную помощь, поделились радостью на персональных страничках в социальных сетях и выразили благодарность в адрес лидера партии «Nur Otan», Елбасы.

    Среди них инвалид 1 группы Ермек Байсалбек и Нигора Ибрагимова, участник войны в Афганистане Алтай Отебайулы и многие другие.

    Напомним, фонд «Birgemiz» был учрежден в марте 2020 года по инициативе Первого Президента, лидера партии «Nur Otan» Нурсултана Назарбаева для поддержки нуждающихся социально уязвимых слоев населения в условиях борьбы с коронавирусом.

    В целом материальную помощь с учетом пятой волны из средств фонда по 50 тысяч тенге в Алматы получили более 60 тысяч человек.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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