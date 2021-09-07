Свыше восьми тонн рыбы изъяли у браконьеров в ВКО с начала года

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Свыше 8 тонн рыбы изъяли у браконьеров в ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками отдела природоохранной полиции УМПС ДП ВКО совместно со специализированной природоохранной прокуратурой ВКО, при проведении рейдовых мероприятий на берегу Бухтарминского водохранилища вблизи села Сарыбель, был выявлен факт незаконной добычи рыбных ресурсов жителями села Кокжыра Кокпектинского района. Ими оказались 48 и 49-летние мужчины, которые занимались незаконной добычей рыбы вида рипус. Ущерб составил 359 841 тенге. С места происшествия стражи порядка изъяли рыбу рипус весом 102,8 кг, автомобиль ВАЗ, прицеп от автомобиля, моторную лодку, синтетическую сеть длиною 80 метров.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 335 ч. 3 п. 4 «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений» УК РК.

С начала года подразделениями природоохранной полиции проведено 1 190 рейдовых мероприятий, в результате которых выявлено 1 258 экологических правонарушений, по которым начато 40 досудебных расследований и к административной ответственности привлечены – 1 218 правонарушителей. Изъято 8052 кг незаконно выловленной рыбы, а также 318 орудий совершения правонарушений. Помимо этого изъято 141,8 куб/м. незаконно заготовленного леса.

Общая сумма причиненного ущерба государству составила около 20 млн тенге.