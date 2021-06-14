Свыше восьми тонн рыбы и рыбной продукции изъято у браконьеров на озере Балхаш

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейскими на озере Балхаш задержано 200 браконьеров, изъято свыше 8 тонн рыбы и рыбной продукции. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для пресечения незаконной добычи рыбных ресурсов Министерством внутренних дел на озере Балхаш продолжается операция «Браконьер», в которой задействованы сотрудники центрального аппарата МВД, полиции Карагандинской и Алматинской областей, природоохранных организаций», - сказал Нурдильда Ораз.

Было отмечено, что с 17 мая задержано 200 нарушителей, изъято около 300 километров запрещенных рыболовных сетей, тысячи крючков, 32 моторные лодки и свыше 8 тонн рыбы и рыбной продукции.

Составлено 173 административных протокола, возбуждено 14 уголовных дел.

Ранее сообщалось, что в Казахстане за неделю совершено 3 307 преступлений.