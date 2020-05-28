Свыше тысячи жителей столицы выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 077 медиков задействованы в Нур-Султане в борьбе с коронавирусной инфекцией. Всего по городу зарегистрировано 1 820 случая заболевания этой опасной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

На сегодняшний день статистика по коронавирусной ситуации выглядит довольно оптимистичной: количество выздоравливающих заметно растет с каждым днем. В столице от болезни вылечились свыше 1000 граждан.

В настоящее время в Нур-Султане ежедневно проводятся плановые мероприятия, направленные на профилактику и нераспространение коронавирусной инфекции. 1 077 медиков задействованы по городу на борьбу с этой опасной инфекцией.

Однако специалисты предупреждают, что расслабляться еще рано. По их словам, пренебрежительное отношение населения к данному заболеванию может привести к повторной вспышке, избежать которую можно лишь при строгом соблюдении предписаний, рекомендованных врачами.

Основные правила, как и прежде, сводятся к ношению масок в общественном транспорте, местах массового скопления людей, парках, торговых домах и пользованию антисептических средств. Медики подчеркивают, что очень важно соблюдать масочный режим в очередях, в магазине или на прогулке в сквере, в помещениях, не собираться большими группами, беречь себя и окружающих. Нельзя забывать – от дисциплинированности каждого казахстанца зависит скорейшее возвращение к прежнему ритму жизни.

Городскими стражами порядка совместно с волонтерами ежедневно проводятся рейды по городу, мобильные группы патрулируют городские парки, скверы, торговые дома, автобусы и разъясняют жителям необходимость соблюдения режима карантина и ношения масок.