Свыше тысячи жамбылских госорганизаций открыли свои бюджеты

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О механизме обеспечения прозрачности государственных средств рассказали в Агентстве РК по противодействию коррупции по Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, что прозрачность бюджетной политики и деятельности государственных органов в стране инициировал Глава государства.

О том, как в Жамбылской области реализуется проект «Интерактивная карта открытых бюджетов», в региональной службе коммуникаций разъяснил первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области Равиль Тюлебаев.





«Проект «Интерактивная карта открытых бюджетов», направленный на обеспечение прозрачности деятельности государственных органов, доступности информации о выделенных бюджетных средствах, внедряется в стране по личному поручению Главы Государства Касым-Жомарта Токаева. Это полностью отражает инициативы Главы Государства, которые направлены на упрощение доступа к информации. Данный информационный ресурс разработан и внедряется отечественной ІТ-компанией при поддержке Посольства Королевства Нидерландов в Республике Казахстан. Проект позволит гражданам не только контролировать бюджетные расходы, но и инициировать выделение средств на конкретные направления», - пояснил спикер.

Равиль Тюлебаев отметил, что по международному обзору открытости бюджета 2017 года индекс открытости бюджета Казахстана составил 53 балла и классифицируется по степени прозрачности как «Ограниченная», тогда как у Грузии индекс составил 82 балла и классифицируется как «Существенно открытая». «Подобное обстоятельство, безусловно, способствует возникновению негативных социально-экономических тенденций в государстве и обществе. В этой связи, мы рассматриваем данный проект в качестве значимого механизма обеспечения прозрачности государственных средств», - подчеркнул он.

Для внедрения проекта «Интерактивная карта открытых бюджетов» в Жамбылской области департамент на постоянной основе взаимодействует с государственными организациями. На сегодняшний день, 1 084 госорганизации создали свои кабинеты на Интерактивной карте. Из них 900 подведомственных организаций (школы и детские сады, поликлиники и больницы, центры и т.п.) создали и опубликовали свои бюджеты на Карте. Внедрение бюджетов акиматов, управлений и отделов, территориальных органов, подведомственных организаций сельских округов запланировано на предстоящий 2020 год.

«Например, родителей интересует сумма средств, выделенных для ремонта школы. Для этого внедрена система подробного описания средств, предназначенных для приобретения строительных материалов, канцелярских и хозяйственных товаров и так далее. Кроме того, открывается доступ к информации по поставщикам, выделяемым суммам, срокам строительства, гарантийным обязательствам, деталям строительства. Любой желающий сможет контролировать эти процессы, сверять их с документацией и в случае выявления расхождений сообщать в уполномоченный орган, приложив при этом соответствующие фото- и видеоматериалы», - пояснил Равиль Тюлебаев.

По его словам, основное назначение проекта - публикация не только имеющейся общей суммы в конкретной организации, но и представление общественности подробной информации о назначении каждой части бюджета и срока использования средств. К представленной информации должны быть прикреплены подтверждающие документы, что повышает эффективность и пользу проекта «Интерактивной карты открытых бюджетов» для населения и государства.

С помощью «Интерактивной карты открытых бюджетов», каждый гражданин имеет возможность ознакомиться через портал publicbudget.kz с картой, отображающей детальные сведения о выделенных бюджетных средствах на строительство, ремонт и содержание социальных объектов, с бюджетом любой государственной организации и оставить свои отзывы или вопросы. По поступившим обращениям уполномоченный орган будет принимать меры в соответствии с законодательством, а также отвечать авторам обращения.