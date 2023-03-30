Свыше тысячи юных шахматистов приняли участие в чемпионате Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня подошел к концу чемпионат Казахстана по шахматам среди юниоров. Впервые турнир собрал представителей всех регионов страны, а общее количество участников превысило 1000 человек. Об этом сообщил в Facebook глава Казахстанской федерации шахмат тимур Турлов, передает МИА «Казинформ».

«Все эти дни мы следили за баталиями молодых и совсем юных шахматистов. Для многих из них это только первый большой соревновательный опыт, а для других – возможность получить путевки на мировые первенства. Независимо от результата каждый из участников – победитель, продемонстрировавший невероятную волю, несгибаемый характер и упорство. Эти качества мы должны культивировать у молодого поколения, потому что они лежат в основе меритократии и интеллектуальной нации. Именно поэтому мы намерены поддерживать шахматные таланты, вкладывая все необходимые ресурсы.

Еще раз хочу поздравить победителей и призеров, поблагодарить их тренеров и родителей за титанический труд. Отдельные слова благодарности оргкомитету за верность любимому делу, самоотдачу и искреннюю любовь к этой благородной игре», - написал глава федерации.

Как сообщалось ранее, шахматный чемпионат РК среди детей и молодёжи сразу обновил два рекорда: по числу участников – общее количество шахматистов превысило тысячу человек, и по размерам призового фонда – для первенства тинэйджеров сумма призовых денег выглядит более чем впечатляюще -почти 13,5 млн тенге. Классическая часть чемпионата завершена, выявлены 24 номинанта, которым в текущем году предстоит защищать цвета нашей родины на мировых чемпионатах.

Напомним, что с 25 по 30 декабря 2022 года в Алматы состоялся чемпионат мира по быстрым и блиц-шахматам. Международная шахматная федерация (FIDE) высоко оценила проведение Казахстаном чемпионата мира по блиц-шахматам. Этой весной в Астане пройдет чемпионат мира по шахматам.



