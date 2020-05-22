Свыше тысячи военнослужащих уволены в запас в ВКО

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — Свыше 1000 военнослужащих срочной службы регионального командования «Восток» были уволены в запас, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РгК «Восток».

В ведомстве сообщили, что призванные весной 2019 года военнослужащие срочной службы, выполнив свой долг перед Отечеством, возвращаются домой.

«За время службы нас многому научили. Выражаем благодарность командирам, которые научили нас военному делу. Для меня особенно интересны были полевые выходы, выполнение упражнений из оружия в дневное и ночное время суток. Мне этого никогда не забыть», - сказал военнослужащий срочной службы Исатай Самат.

Торжественное мероприятие по случаю увольнения военнослужащих срочной службы были организованы с соблюдением требований режима ЧП в стране. В течение года они укрепили знания по боевой подготовке и достигли хороших результатов по своим специальностям. Отличившиеся военнослужащие срочной службы были награждены благодарственным письмом и памятным подарком.