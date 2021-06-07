Свыше тысячи водителей привлекли к уголовной ответственности в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 5 месяцев текущего года к уголовной ответственности привлечено свыше тысячи водителей. Об этом на брифинге сообщил начальник управления Комитета административной полиции МВД РК Аскар Таженов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 5 месяцев текущего года к уголовной ответственности привлечено свыше тысячи водителей. Несмотря на ужесточение ответственности за нетрезвое вождение, отдельная категория водителей, не осознавая всю опасность совершаемых действий, продолжают садиться за руль в состоянии опьянения», - сказал Аскар Таженов.

Было отмечено, что нередки случаи совершения такими водителями дорожно-транспортных происшествий.

«В этой связи хотелось бы призвать общественность и автомобильное сообщество к строгому соблюдению Правил дорожного движения, личной безопасности и проявлению нетерпимости к фактам управления транспортными средствами в состоянии опьянения», - добавил Аскар Таженов.

Ранее сообщалось, что около 70 нетрезвых водителей в день задерживают полицейские в Казахстане

«За 5 месяцев этого года к административной ответственности за нетрезвое вождение на дорогах страны привлечено свыше 8,5 тыс. водителей», - сообщил Аскар Таженов.