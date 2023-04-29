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Свыше тысячи тонн мусора собрали астанчане во время субботника

Автор:  
Анеля Касымова
29 Апреля 2023, 15:10
Свыше тысячи тонн мусора собрали астанчане во время субботника Фото: пресс-служба акимата Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Во время большого общегородского субботника в Астане жители убрали территорию более 3,3 млн квадратных метров и собрали свыше одной тысячи тонн мусора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным столичного акимата, участие в субботнике приняли более 62 тысяч жителей города, в том числе и трудовые коллективы, сотрудники госорганов, представители бизнеса, волонтеры, общественные деятели, спортсмены, артисты, управляющие организации. Общими усилиями из столицы собрали и вывезли свыше тысячи тонн мусора.

«Мы с самого утра сегодня, вооружившись пакетами, перчатками, вышли на генеральную уборку двора. Собирали мусор с нами даже дети. Побелили бордюры, привели в порядок деревья. Даже глаз радуется такой чистоте. К тому же такие мероприятия сближают соседей, делают дружнее, ведь мы создаем общий комфорт», - поделилась жительница дома по улице Косшыгулулы Бахыт Куспетова.

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Подрядные организации провели работы по мойке и восстановлению малых архитектурных форм, памятников и скульптурных сооружений, мусорных площадок и контейнеров.

Во время генеральной уборки города в каждом из пяти районов высадили деревья и кустарники. Предпочтение отдавали лиственным породам. Всего по столице посадили около восьми тысяч зеленых насаждений.

«В рамках экологического месячника в нашем районе регулярно проводятся субботники, в том числе посадка зеленых насаждений. Призываем жителей активно участвовать в наших субботниках. Все необходимые инструменты, инвентарь мы предоставляем. Самое главное – прийти в хорошем настроении и приложить усилия для озеленения района», - добавил заместитель акима района «Алматы» Мухамедияр Кожекенов.

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К примеру, в посадке деревьев в Президентском парке принимали участие представители различных организаций и предприятий, среди которых был и дипломатический корпус.

«Я думаю, мы все хотим, чтобы Астана была как можно зеленее. Я очень рада приобщиться к этому, участвовать сегодня в посадке деревьев. На самом деле, я живу напротив парка, и каждый день наслаждаюсь тем, что вижу», - отметила посол Великобритании в Казахстане Кэти Лич.

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также принял участие в городском субботнике. А в районе Сарыарка Астаны было высажено 600 хвойных и лиственных деревьев. Премьер-Министр Алихан Смаилов совместно с сотрудниками Аппарата Правительства вдоль проспекта Ұлы Дала высадили порядка 120 зеленых насаждений.

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