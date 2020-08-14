Свыше тысячи стихийных свалок за полгода обнаружили в Казахстане из космоса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК представило результаты космического мониторинга за первое полугодие 2020 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы министерства, только за первое полугодие 2020 года в стране выявлено 1114 мест образования стихийных свалок. Согласно статистике, начала года актуализировано 12 геосервисов, предоставлены 3,5 тыс. единиц, или порядка 1,5 млн. кв.км. космических снимков высокого разрешения. Также есть и снимки среднего разрешения, их насчитывается 75 единиц, или более 440 тыс. кв. км.

Результаты космического мониторинга загружаются в специализированные геосервисы, чтобы госорганы могли применять эти сведения в своей работе. Кроме того, для выполнения интеграции данных постоянно проводятся сверки с информационными системами местных исполнительных органов.

К примеру, путем космического мониторинга на сегодня актуализированы маски полей сельхозугодий общей площадью более 350 тысяч кв. км, определено около 19 млн. гектаров посевной площади зерновых культур.

Также проанализировано 1104 полигонов вырубок леса на предмет законности. Космоснимки помогают также и в определении чрезвычайных ситуаций: было обнаружено более 87 тысяч термальных точек и зафиксировано 1073 возгорания, площадь выгоревшей территории составила более 650 тысяч гектаров.

Космический мониторинг является одним из направлений деятельности министерства по развитию аэрокосмической промышленности и дает возможность государственным органам проводить анализ и решать их отраслевые задачи, отмечает пресс-служба МЦРИАП РК.

Как известно, эксплуатацию космической системы дистанционного зондирования Земли в составе двух спутников «KazEOSat» высокого и среднего пространственного разрешений ведет АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары « Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК.