Свыше тысячи сайгачьих рогов изъяли полицейские у браконьеров в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сразу в трех регионах Казахстана задержали браконьеров и перекупщиков рогов сайги. Об этом на брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«МВД с территориальными департаментами полиции города Нур-Султан, Западно-Казахстанской и Карагандинской областей проведена широкомасштабная спецоперация по пресечению преступных групп, занимающихся незаконной охотой на сайгаков и добычей их дериватов», - сказала Шугыла Турлыбек.

После тщательной отработки, 8 и 9 апреля в трех регионах сотрудниками криминальной полиции были установлены и практически одновременно задержаны 11 лиц, у которых обнаружено и изъято свыше тысячи сайгачьих рогов.

Сумма предварительного ущерба, причиненная государству, составила около 2 миллиардов тенге.

Возбуждены уголовные дела по статье 339 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями и дериватами».

Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет установлен экологический ущерб, нанесенный окружающей среде.

«Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление других соучастников, а также каналов сбыта рогов. МВД информирует, что за незаконное добывание, приобретение, хранение, сбыт, перевозку или уничтожение сайгаков, а также их рогов предусматривается уголовная ответственность от 3 до 12 лет лишения свободы. Противодействие всем формам и видам браконьерства, в том числе незаконной охоты на сайгаков и добычи их дериватов является одним из приоритетных направлений органов внутренних дел», - подчеркнула Шугыла Турлыбек.

Ранее в Министерстве внутренних дел Казахстана разъяснили порядок добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся предметов вооружения.



