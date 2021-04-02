Свыше тысячи рабочих очищают Алматы от снега

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В акимате Алматы рассказали об уборке снега, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«1 апреля с 7 утра в городе начался дождь с переходом в снег, который завершился 2 апреля в 00:30. За период снегопада в горных и предгорных районах выпало 20-30 см снега, в городе - 6-8 см. Для предупреждения гололедных явлений были организованы посыпка дорог противогололедными материалами и сметание снега. Использовано 1 352 тонны противогололедных материалов», - сообщили в акимате.

На данный момент продолжаются работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, надземных переходов, парков, скверов и других мест общего пользования.

«Производится вывоз снега с верхней части города и на пешеходных зонах. По состоянию на 6 утра 2 апреля вывезено 1 344 кубометра снега. Выход техники составляет 503 единицы, в том числе 127 пескоразбрасывателей. Задействовано 1 080 дорожных рабочих», - отметили в акимате.

В районных акиматах и акимате города было организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.

По прогнозу Казгидромета, сегодня в Алматы ожидается облачная погода, временами осадки (дождь, снег), ночью туман, ветер 0-5 м/с. Температура воздуха днем 3-5 тепла, ночью 0-2 мороза.

3 апреля ожидается переменная облачность, ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха днем 4-6 тепла, ночью 1-3 мороза.

4 апреля ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Воздух прогреется до 10-12 градусов тепла.