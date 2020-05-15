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Свыше тысячи рабочих мест откроется на автомобильном заводе в Костанае

Автор:  
Гульмира Байзакова
15 Мая 2020, 02:01
Свыше тысячи рабочих мест откроется на автомобильном заводе в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На новой совместной казахстанско-узбекистанской автосборочной линии новых моделей марки «Chevrolet» на Костанайском автомобильном заводе до конца года будет создано более тысячи высокопроизводительных рабочих мест, что имеет особое значение в контексте возрастающих перетоков рабочей силы между секторами услуг и производства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР РК.

«Завод работает в три смены с полной загрузкой. На новой производственной линии будут собирать несколько моделей автомобилей марки «Chevrolet» – Damas, Labo, Trailblazer, Malibu, Spark. Доступная конечная стоимость автобуса «ChevroletDamas» и грузовой

машины «ChevroletLabo» составит порядка 3 млн тг, что повышает их привлекательность для малого и среднего бизнеса в торговой, логистической, сельскохозяйственной и других сферах», - отмечается на странице министерства в Facebook.

Автомобилестроение является одной из динамично развивающихся отраслей экономики РК. В этом году общий объем продукции автопрома планируется довести до 100 тысяч автомобилей в год, средний уровень локализации отрасли – до 50%, по коммерческой технике и автобусам – до 60-65%.

Напомним, 28 марта премьер-министры Казахстана и Узбекистана дали старт совместному производству новых моделей автомобилей в Костанае.


Костанайская область   Промышленность   Транспорт   Занятость   Узбекистан  
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