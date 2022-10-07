Свыше тысячи наркозависимых зарегистрировано в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Начальник отдела профилактики наркомании, межведомственных координаций управления по противодействию наркобизнесу столичного департамента полиции Сергей Ильиных озвучил статистику по наркозависимым лицам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время по официальной статистике в центре психического здоровья на учете в качестве наркозависимых состоят 1195 человек. Из них 6 несовершеннолетних лиц. Но это официальная статистика. Если говорить о неофициальной, эту цифру можно умножить на 5, как говорят специалисты», - сказал Сергей Ильиных на брифинге в департаменте полиции.

Как сообщалось ранее, с начала года из незаконного оборота в столице изъято около 250 кг психоактивных веществ, в том числе 34 кг синтетики. По информации департамента полиции Астаны, всего зарегистрировано 167 наркопреступлений, из них 125 фактов сбыта.













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