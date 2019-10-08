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вчера 19:25
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вчера 17:27
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вчера 15:42
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вчера 15:00
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вчера 13:56
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Свыше тысячи квартир сдадут по госпрограмме в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев провел личный прием граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Аким подчеркнул, что вопросы граждан будут решаться по одному принципу — в рамках действующих законов и правил.
«К примеру, многие хотят получить жилье вне очереди, но это значит ущемить права тех, кто также дожидается годами жилья.
Очередь, в которой состоят жители разных социальных категорий, двигается в зависимости от вводимого по госпрограммам жилья. В текущем году сдадим 1 020 квартир. Будем дополнительно информировать, сколько, когда и каким категориям будут выдаваться ключи», - написал аким в своем Instagram.
Он отметил, что особую боль вызывают обращения матерей, воспитывающих детей с инвалидностью. Они поднимают вопросы доступной среды, лечения и реабилитации, обеспечения лекарствами.
«Каждый конкретный случай рассмотрим отдельно и примем по ним решения. Часть обратившихся получат юридическую помощь, по спорным вопросам организуем комиссионные выезды для изучения проблем на месте», - пообещал аким.
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