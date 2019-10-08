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Свыше тысячи квартир сдадут по госпрограмме в Алматы

8 Октября 2019 23:29
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Свыше тысячи квартир сдадут по госпрограмме в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев провел личный прием граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Аким подчеркнул, что вопросы граждан будут решаться по одному принципу — в рамках действующих законов и правил.

«К примеру, многие хотят получить жилье вне очереди, но это значит ущемить права тех, кто также дожидается годами жилья.

Очередь, в которой состоят жители разных социальных категорий, двигается в зависимости от вводимого по госпрограммам жилья. В текущем году сдадим 1 020 квартир. Будем дополнительно информировать, сколько, когда и каким категориям будут выдаваться ключи», - написал аким в своем Instagram.

Он отметил, что особую боль вызывают обращения матерей, воспитывающих детей с инвалидностью. Они поднимают вопросы доступной среды, лечения и реабилитации, обеспечения лекарствами.

«Каждый конкретный случай рассмотрим отдельно и примем по ним решения. Часть обратившихся получат юридическую помощь, по спорным вопросам организуем комиссионные выезды для изучения проблем на месте», - пообещал аким.

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Ключевые слова: Алматы, Социальная поддержка, Жилье,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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