Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Свыше тысячи казахстанцев подали заявки на праймериз Nur Otan в первый день

Автор:  
Ринат Дусумов
18 Августа 2020, 14:45
Свыше тысячи казахстанцев подали заявки на праймериз Nur Otan в первый день

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане вчера дали старт праймериз «Nur Otan». В первый день регистрации кандидатов свои заявки подали уже более 1000 человек. Из них 336 женщин, в том числе 20 многодетных матерей, 228 молодых людей до 35 лет, а также 8 граждан с особыми потребностями. Если от первичных партийных организаций выдвинуто 322 человека, то 717 кандидатов – это самовыдвиженцы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый зампред партии Бауыржан Байбек, передает МИА «Казинформ».

По его словам, по поручению Лидера партии Нурсултана Назарбаева впервые праймериз проходит в масштабе общереспубликанских внутрипартийных выборов. Это один из завершающих этапов инициированной Елбасы программы «перезагрузки» партии «Доверие. Диалог. Уверенность в будущем».

«Как отметил вчера в своем видеообращении Елбасы Нурсултан Назарбаев, именно партии должны стать источником выдвижения во власть новых лиц – профессионалов своего дела, авторитетных лидеров, людей, болеющих за судьбу страны, умеющих принимать решения и вносить конструктивные предложения. Необходимые условия для открытых и подотчетных внутрипартийных выборов нами созданы. Главное – обеспечить прозрачность и честность, равные условия и конкурентность для всех участников.

Лидер партии выразил уверенность, что в атмосфере доверия и взаимного уважения будут подняты волнующие граждан вопросы. Озвученные проблемы партия должна взять на контроль. Все решения необходимо увязать с возможностями бюджета для включения в предвыборные программы каждого района, города, области.

Перед страной стоит вопрос восстановления экономического роста после пандемии, создания рабочих мест, оживления работы малого и среднего бизнеса. Также предстоит проанализировать проблему борьбы с пандемией и подготовиться на случай ее второй волны. Все это войдет в предвыборную программу партии и станет руководством к действиям нуротановцев на следующие 5 лет. Еще раз приглашаю всех партийцев и сторонников «Nur Otan» принять самое активное участие в этом важном для нашей страны политическом событии!» - написал Бауыржан Байбек.

Подать заявку для участия в праймериз можно онлайн через информационную систему «Праймериз» на сайте primaries.kz, либо лично в территориальных организационных комитетах. Выдвижение и регистрация кандидатов продлятся до 28 августа включительно.

Претендентом может стать любой гражданин, разделяющий ценности партии и обладающий избирательным правом. Для этого ему нужно вступить в ряды «Nur Otan» до окончания срока регистрации участников праймериз

Ключевая цель праймериз - определение наиболее авторитетных партийных лидеров, обладающих высоким уровнем общественной поддержки для включения в партийные списки на предстоящие выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней.

Так, выдвижение и регистрация кандидатов начнутся 17 августа и продлятся до 28 августа включительно. На подготовку к агитации кандидатам будет отведено 7 дней - с 31 августа по 6 сентября.

С 7 сентября по 3 октября пройдет агитация кандидатов, в том числе публичные дебаты - с 14 по 30 сентября. Дебаты будут проходить посредством специальной информационной системы «Праймериз» с трансляцией на официальных аккаунтах партии.

С 1 октября (00:00) и до 3 октября (14:00) планируется проведение электронного голосования через мобильное приложение и специальный веб-портал.

В последний день голосования (3 октября) на базе первичных партийных организаций будут развернуты избирательные участки. В населенных пунктах, где нет Интернета, можно будет проголосовать по бумажным бюллетеням.

Итоги праймериз с рейтингами кандидатов будут опубликованы 5 октября.

По вопросам проведения праймериз, а также организационной и юридической поддержке кандидатов партией «Nur Otan» организована специальная горячая линия 8 (800) 080 4441.


Нур Отан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны