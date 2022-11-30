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Свыше тысячи казахстанцев лечатся от коронавируса и пневмонии

30 Ноября 2022, 09:12
Свыше тысячи казахстанцев лечатся от коронавируса и пневмонии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 30 ноября лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 1 020 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Среди получающих лечение 882 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией (КВИ+), 138 пациентов с ковидной пневмонией (КВИ-). Из них в стационарах находится 165 пациентов, на амбулаторном уровне – 855 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.


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