Свыше тысячи ипотечников получили дополнительную помощь на 12 млрд тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С начала 2020 года Агентством по регулированию и развитию финансового рынка реализуется Программа рефинансирования ипотечных жилищных займов, в части оказания дополнительной помощи ипотечным заемщикам, относящимся к категории социально-уязвимых слоев населения (СУСН), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Банкам второго уровня предоставлено право на основе анализа финансового и социального положения заемщика, относящегося к СУСН, применять в индивидуальном порядке дополнительные механизмы облегчения долговой нагрузки в виде уменьшения основного долга, установления льготных графиков с ежемесячным платежом от 20 000 тенге и сохранением дохода заемщика не ниже прожиточного минимума.

С целью возврата в собственность заемщика единственного жилья, числящегося на балансе банка, финансовым институтам предоставляется право осуществить финансирование заемщика по ставке вознаграждения 3% годовых, либо передать ему жилище в аренду с возможностью последующего выкупа.

На 1 января 2021 года дополнительная помощь оказана 1 350 заемщикам, относящимся к категории СУСН и тем, у которых единственное жилье находится на балансе банка, на сумму 11,9 млрд тенге.

Для компенсации расходов банков Национальным банком выделено 44,6 млрд тенге.

Срок оказания дополнительной помощи ипотечным заемщикам установлен до 1 июля 2021 года. Поддержкой планируется охватить порядка 8 тысяч заемщиков.

Для увеличения охвата Программой большего числа ипотечных заемщиков и оказания дополнительной помощи социально уязвимым гражданам, в сентябре 2020 года правлением Национального Банка утверждены поправки в Программу, предусматривающие возможность:

- рефинансирования займов граждан, имеющих тяжелые формы социально значимых заболеваний, приводящих к нетрудоспособности и лишающих доходов на погашение ипотечного кредита (включены 5 видов заболеваний);

- распространения льготных условий Программы, предусмотренных для СУСН, также на займы, в которых статус СУСН имеют созаемщик, залогодатель, гарант, являющиеся близкими родственниками заемщика;

- включения в Программу заемщиков, имеющих валютные ипотечные займы в ликвидируемых АО «Банк Астаны» и АО «Qazaq Banki», а также граждан, единственное жилье которых находится на балансе АО «Банк Астаны» и АО «БТА Банк» и т.д.

По предварительным оценкам, поправки позволят дополнительно охватить порядка 5 тыс. заемщиков.

Заемщикам, соответствующим критериям Программы, необходимо обратиться в банки-кредиторы для снижения долговой нагрузки.

«По результатам проведенного Агентством совместно с представителями общественных объединений анализа реализации Программы было определено, что Программа нуждается в дополнительном охвате заемщиков, относящихся к СУСН, для снижения их долговой нагрузки по ипотечным займам. Поэтому сейчас рассматривается вопрос внесения поправок в Программу», - сказал директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Александр Терентьев.

В декабре 2020 года Агентством завершено одно из направлений Программы рефинансирования ипотечных займов, которое предусматривает рефинансирование валютных ипотечных займов физических лиц, выданных до 1 января 2016 года, в тенге по курсу Национального Банка на 18 августа 2015 года (188,35 тенге за доллар США). По результатам работы Агентства совместно с банками полностью решены проблемы заемщиков, имеющих валютные ипотечные займы. 100 % валютных ипотечных займов населения, соответствующих условиям Программы, конвертированы в тенге по льготному курсу, и граждане защищены от валютных рисков в будущем.

Для возмещения курсовой разницы банкам было выделено 114,4 млрд тенге. Ставка вознаграждения по рефинансируемому займу для заемщика, относящегося к социально уязвимым слоям населения (СУСН), устанавливалась в размере 3% годовых, для иных заемщиков – 12% (в случае, если по действующему займу ставка нижеуказанных значений, то ставка не подлежит увеличению).

Агентством также продолжается реализация Программы в части, предусматривающей рефинансирование ипотечных займов, выданных в период с 2004 по 2009 годы и обеспеченных единственным жильем, рефинансировано 27,7 тыс. займов на сумму 168,2 млрд тенге (данные на 1 января 2021 года). На реализацию этой части Программы Нацбанком Казахстана выделено 130 млрд тенге. Ставка вознаграждения по рефинансируемому займу для заемщика устанавливается в размере не более 3% годовых.

За период реализации банками проведена конвертация 27 202 валютных ипотечных займов на сумму 222,6 млрд тенге, из них по первой части Программы 13 418 займов на сумму 90,5 млрд тенге, по второй части - 13 784 займов на сумму 132,1 млрд тенге.

Банками прощена задолженность заемщиков по вознаграждению, неустойке (пене, штрафам) и комиссиям на сумму 262 млрд тенге.

Рефинансированию подлежит остаток основного долга по займу за вычетом ранее капитализированных сумм, задолженность заемщика по вознаграждению, комиссиям, неустойке подлежит прощению банками. Кроме этого, заемщики – СУСН, по займам которых имеются судебные акты о взыскании долга в пользу банков, освобождены от уплаты государственной пошлины.