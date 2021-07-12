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    17:36, 12 Июль 2021 | GMT +6

    Свыше тысячи иностранцев работали в Алматы нелегально

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Свыше тысячи иностранцев работали в Алматы нелегально, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Такие данные миграционная служба мегаполиса приводит, подводя промежуточные итоги отработки «Нелегал-2021». Стартовала операция 5 июля. Финиширует 12 числа этого же месяца.

    «Отметим, цель – выявление и пресечение каналов незаконной миграции, а также иных противоправных деяний, связанных с незаконной миграцией. За семь дней проведения ОПМ за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности привлечено всего 1 569 нарушителей миграционного законодательства, 1 033 из них – иностранные граждане. Вместе с тем, за непринятие мер по обеспечению законности пребывания иностранцев в РК привлечено – 473 принимающих лиц. За нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы в РК к ответственности привлечено 63 работодателей. Кроме того, за минувшую неделю выявлено и зарегистрировано в едином реестре досудебного расследования два факта организации канала незаконной миграции», – резюмировал начальник управления миграционной службы ДП города Алматы Асхат Бутунчинов.


    Теги:
    МВД РК нелегалы Общество Алматы Правоохранительные органы
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