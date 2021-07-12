АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Свыше тысячи иностранцев работали в Алматы нелегально, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Такие данные миграционная служба мегаполиса приводит, подводя промежуточные итоги отработки «Нелегал-2021». Стартовала операция 5 июля. Финиширует 12 числа этого же месяца.

«Отметим, цель – выявление и пресечение каналов незаконной миграции, а также иных противоправных деяний, связанных с незаконной миграцией. За семь дней проведения ОПМ за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности привлечено всего 1 569 нарушителей миграционного законодательства, 1 033 из них – иностранные граждане. Вместе с тем, за непринятие мер по обеспечению законности пребывания иностранцев в РК привлечено – 473 принимающих лиц. За нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы в РК к ответственности привлечено 63 работодателей. Кроме того, за минувшую неделю выявлено и зарегистрировано в едином реестре досудебного расследования два факта организации канала незаконной миграции», – резюмировал начальник управления миграционной службы ДП города Алматы Асхат Бутунчинов.