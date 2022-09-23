Свыше тысячи граждан РФ за сутки прибыло в Костанайскую область

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции Костанайской области в связи с увеличением потока прибывших иностранных граждан напоминают порядок пребывания на территории области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние сутки в Костанайскую область прибыло более 1 тыс. граждан России. Произошло увеличение миграционного потока в два раза. С момента пересечения иностранным гражданином государственной границы Республики Казахстан, принимающая сторона в течение трех рабочих дней уведомляет органы внутренних дел по месту фактического пребывания иностранца. Такую процедуру можно осуществить посредством информационной системы «e.Qonaq» визово-миграционного портала, а также обратиться в полицию по месту фактического пребывания иностранцев», - сообщили в ведомстве.

В региональном ДП проинформировали, что срок пребывания иностранных граждан в стране до 30 дней, за исключением граждан из стран Евразийского экономического союза (Российская Федерация, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Азербайджан и Таджикистан), которые пребывают в Казахстане до 90 дней со дня пересечения границы. До истечения 30 дней (для ЕАЭС – до 90 дней) иммигранты обязаны выехать за пределы Республики Казахстан. В случае нахождения свыше указанных сроков, принимающей стороне необходимо обратиться в ЦОНы по месту жительства и оформить разрешение на временное проживание по следующим целям пребывания - на работу, лечение, учебу, воссоединение с семьей и другое.

В миграционной службе напомнили об ответственности иностранных граждан и принимающей стороны о необходимости соблюдения законодательства Республики Казахстан, установленного порядка въезда, выезда и пребывания на территории РК.

«Иностранные граждане наряду с гражданами Республики Казахстан несут такую же ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан», - подытожили в полиции.