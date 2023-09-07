Свыше тысячи грантов выделили в Астане для выпускников

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане выпускникам школ из социально уязвимых слоев населения вручили сертификаты на оплату очной формы обучения в вузах столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Всего столичный акимат выделяет свыше тысячи грантов выпускникам школ, которые смогут бесплатно обучаться в любом из вузов Астаны, как в частном, так и государственном.

Сертификаты на оплату очной формы обучения в вузах города выдаются выпускникам текущего года общеобразовательных школ Астаны из числа детей-сирот, выпускников детских домов, инвалидов с детства, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей - в виде денежных выплат при наличии среднедушевого дохода, не превышающего четыре прожиточных минимума – 213 240 тенге.

В текущем учебном году обучение завершили 30 студентов, из них 29 получили диплом, 1 (перешел на республиканский грант).

Всего с 2008 года таким образом дипломированными специалистами стали 359 студентов.

«Ежегодно предусматриваются средства. Более ста пятидесяти человек обучаются. Из всех наших выпускников, из трехсот пятидесяти девяти человек, триста двадцать трудоустроены», - сообщил и.о. руководителя управления занятости и социальной защиты столицы Ерлан Джусупов.

Выпускники из числа отдельных категорий граждан (в т.ч продолжающие обучение) обучаются по приоритетным специальностям - медицинские, педагогические и технические согласно утвержденного перечня специальностей на 2023-2024 учебный год.

Сертификаты в этот раз выдали 19 выпускникам школ на обучение по следующим специальностям: дизайн, информационные системы, казахский язык и литература, логистика на транспорте, общая медицина, психология.