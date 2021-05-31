Свыше тысячи человек получат поддержку акимата Алматы за создание перспективных стартапов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Еркебулан Оразалин на площадке региональной службы коммуникаций рассказал о реализации программ по поддержке предпринимательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Еркебулан Оразалин напомнил, что основным драйвером развития мегаполиса являются бизнес и люди. Алматы привлекает самых креативных, предприимчивых и образованных людей страны.

«Сегодня более 45% экономики города формируется частным бизнесом. 6 из 10 алматинцев заняты в малом и среднем бизнесе, каждое шестое предприятие Казахстана открыто в Алматы», - отметил Еркебулан Оразалин.

Рассказывая о развитии предпринимательства, руководитель управления отметил, что большим подспорьем в поддержке начинающих бизнесменов является их обучение. По сведениям Еркебулана Оразалина, за последние два года курсы предпринимательства прошли 190 тысяч алматинцев. Причем во время пандемии курсы не прекращали свою работу, в режиме онлайн-обучения прошли 165 тысяч человек.

Еркебулан Оразалин отметил, что на курсах преподают не только теорию, но и показывают на практике, как управлять бизнесом. Благодаря курсам в Алматы увеличилось количество МСБ более чем на 3%. А количество занятых превысило 978 тысяч человек.

«Алматы был и остается городом развития бизнеса. Мы продолжим практику обучения молодых людей, профессиональные бизнес-тренеры будут преподавать навыки маркетинга, бухгалтерского, налогового учета. Приобретя опыт, уже на следующем этапе предприниматели могут принять участие в проекте «Акселерация», выйдя на новый уровень», - рассказал Е. Оразалин.

К слову, в 2021 году проектом «Акселерация» планируется охватить свыше 1 тысячи человек по таким направлениям, как торговля, пищевая промышленность, швейное производство, ресторанный бизнес, гостиничный бизнес, образовательные курсы, маркетинг и IT-сфера.