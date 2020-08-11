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Свыше тысячи астанчан трудоустроили по программе «Жасыл ел»

Редактор:  
Ринат Дусумов
11 Августа 2020, 21:32
Свыше тысячи астанчан трудоустроили по программе «Жасыл ел»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане более 1000 молодых людей трудоустроено по программе «Жасыл ел» за полгода. Работа молодежных трудовых отрядов выстроена с соблюдением санитарных эпидемиологических требований, передает официальный сайт столичного акимата.

В программе «Жасыл ел» участвуют молодые люди трех возрастных категорий. В первую группу входят дети из многодетных и малообеспеченных семей в возрасте от 14 до 17 лет. Во вторую включены студенты колледжей и вузов в возрасте от 17 до 22 лет. К третьей категории относится безработная молодежь в возрасте от 18 до 29 лет.

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120 жасылеловцев задействованы в работе по уходу за насаждениями в зеленом поясе столицы. Они занимаются рыхлением и поливом пригородных кустарников и саженцев – берез, сосен, тополей.

Помимо зарплаты в 90 тысяч тенге, которую выплачивает ТОО «Астана Орманы», молодые люди получают дополнительную денежную премию в размере 35 394 тенге, выделенную по программе «Жасыл ел».

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Рабочий процесс трудовых отрядов выстроен с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Так, не допускается их скопление в одном месте. На открытом воздухе ребята работают, выдерживая дистанцию не менее двух метров. Обязательно для них и наличие масок и перчаток.

Стоит отметить, что в этом году в ряды студенческих строительных и трудовых отрядов «Жасыл ел» в столице было принято 1200 молодых людей. В прошлом году по квоте было трудоустроено 975 человек.

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