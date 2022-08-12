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Свыше тысячи акмолинцев покажут мастерство в спартакиаде «Ақ Бидай»
12 Августа 2022 16:07

Свыше тысячи акмолинцев покажут мастерство в спартакиаде «Ақ Бидай»

БИРЖАН САЛ. КАЗИНФОРМ - В районе Биржан Сал Акмолинской области состоялось открытие ежегодной спартакиады «Ақ Бидай», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Жителей и гостей района с большим спортивным праздником поздравил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев. В своем выступлении он отметил важность занятия физической культурой и спортом, обратил внимание на успехи акмолинцев в спорте и его развитие в области.

«Большие победы начинаются с малых. Пусть ваши сегодняшние успехи станут залогом побед на более крупных соревнованиях. Желаю командам интересной, захватывающей, полной накала, результативной борьбы, а судьям – справедливого судейства!» - подчеркнул руководитель региона.

Традиционный парад участников областной летней спартакиады «Ақ бидай» захватил внимание зрителей оригинальными приветствиями, массовостью, множеством красок. На зеленом покрытии футбольного поля развернулась театрализованная постановка. Присутствующие наблюдали за действиями хореографических ансамблей, молодежи, вокалистов и спортсменов.

Свое мастерство в восьми видах спорта покажут более 1000 акмолинцев. В программу спартакиады включены футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, шахматы, шашки, настольный теннис и вольная борьба.

Фото: gov.kz


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