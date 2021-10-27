Свыше тридцати мероприятий пройдет в рамках недели театра в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ежедневно в программе Международного фестиваля «ТЕАТР ALL Nur-Sultan theatre week» запланированы десятки мероприятий, в том числе мастер-класс по актерскому мастерству, спектакли, выставки и конференции. Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Все запланированные мероприятия направлены на популяризацию театрального искусства страны.

Открытие недели театра состоится 28 октября. В этот день в 10:00 утра во Дворце мира и согласия мастер-класс по актерскому мастерству проведет педагог, режиссер Наталья Дубс. К слову, проходить он будет ежедневно до завершения фестиваля.

Часом позже в театре «Астана Опера» состоится пресс-конференция, на которой будут подниматься актуальные вопросы развития театров Казахстана. Здесь же будет открыта и театральная выставка. Вечером состоится торжественная церемония открытия фестиваля, по красной ковровой дорожке пройдут участники мероприятия. Официальная часть продолжится показом оперы Е. Брусиловского «Қыз Жібек».

В 19:30 ч. на сцене театра «Астана Балет» выступит приглашенный коллектив Московского драматического театра на Малой Бронной с советским триллером С. Денисовой «Человек Летучая Мышь против Леонида Ильича Брежнева».

29 октября в 11:30 ч. Государственный театра танца «Наз» приглашает на хореографический спектакль по мотивам произведения Абая Кунанбаева «Әзім әңгімесі». В 14:00 ч. Государственный театра драмы и комедии имени А. Мамбетова покажет трагедию «Ромео и Джульетта». В это же время на сцене столичного Театра кукол пройдет сказка Г.Х. Андерсена «Дюймовочка», а в монументе «Байтерек» откроется выставка современного искусства «BYterekte».

В 17:00 ч. Музыкальный театр юного зрителя запланировал показ музыкальной драмы М. Ауэзова «Абай-Тогжан», в 19:00 в театре «Жастар» покажут комедию У. Шекспира «Асауға тұсау». В это же время на сцене Государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева можно будет посмотреть драму Т. Асемкулова «Құнанбай», а народный молодежный театр «Современник» предлагает драму «Надо больше хорошего». В 19:30 ч. на сцене «Астана Балет» вновь выступят артисты Московского театра на Малой Бронной, параллельно в ЦКЗ «Qazaqstan» ожидается выступление Государственного театра «Astana Musical» с комедией Р. Куни «Номер 13».

30 октября в 11:30 во Дворце мира и согласия откроется выставка Галереи изобразительного искусства Лейлы Махат. В 15:00 ч. в концертном зале «Астана» состоится показ комедии «Турандот» в исполнении артистов театра Айгуль Иманбаевой «А.И.», двумя часами позже в Nomad City Hall вновь можно будет увидеть трагедию «Ромео и Джульетта» в исполнении Государственного театра драмы и комедии имени А.Мамбетова.

В 18:00 часов свой советский триллер столичному зрителю покажет Московский драмтеатр. В 19:00 состоятся сразу три спектакля: Государственный академический русский театр драмы имени М.Горького приглашает посмотреть сценическую фантазию по мотивам рассказов В.Шукшина «Светлые думы», Музыкальный театр юного зрителя – метафизическую драму Н.Мошина «Дүние-ғапыл», а Государственный академический казахский музыкально-драматический театра имени К. Куанышбаева – музыкальную комедию «Жұбайлар жұмбағы».

В программе четвертого фестивального дня, 31 октября запланировано 8 спектаклей.

В 11:30ч. в столичном Театре кукол можно посмотреть постановку по мотивам казахского народного эпоса «Ер Төстік», а в ГАРТД им. М. Горького – сценическую фантазию «Гоголь. Петербург». На 17:00ч. запланированы три постановки: драма «Сені сағындым....» от театра драмы и комедии им. А. Мамбетова, хореографический исторический танцевальный спектакль «Тұйғындар» театра танца «Наз», драма «Мальчики» Музыкального театра юного зрителя.

Часом позже в ГТОБ «Астана Опера» покажут балет «Жизель», а Государственный театр «Astana Musical» представит танц-перформанс «COVID-19». В 19:00ч. театр «Жастар» приглашает на мюзикл «Таптым. Ғашық болдым. Жоғалттым».

1 ноября в 11:00 ч. участники фестиваля соберутся в здании театра «Астана Опера» на научно-практическую конференцию «Современный театральный процесс Казахстана: проблемы и пути решения». В это же время во Дворце мира и согласия будут вручать сертификаты участникам мастер-классов, также состоится показ работ.

В 15:00 ч. инклюзивный театр «Жастар» приглашает на музыкально-поэтическую постановку «Қанаттылар».

Торжественное закрытие фестиваля, а также вручение І театральной премии «Teaтр ALL» состоится в зале Государственного академического казахского музыкально-драматического театра им. К. Куанышбаева в 19:00 ч.

Несмотря на официальное закрытие театральной недели, гастроли Государственного академического центрального театра кукол имени С. Образцова из России продолжатся.

2 ноября в 12:00 ч. гости выступят на сцене Дворца школьников им.аль-Фараби со сказкой «Снеговик», а в 19:00 ч. в Nomad City Hall представят постановку «Турандот».

3 ноября в 19:00 ч. артисты приглашают зрителей на «Необыкновенный концерт».