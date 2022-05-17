17 Мая 2022 16:22

Свыше трехсот врачей не хватает в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Больше всего в регионе не хватает акушеров-гинекологов, фтизиатров, анестезиологов и онкологов. О том, как будет решаться вопрос с дефицитом врачебных кадров в Костанайской области на заседании коллегии управления здравоохранения сообщил глава ведомства Рустем Айтбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего в секторе здравоохранения региона работает почти 15 тыс. человек, из которых 1 920 врачей и 6 059 работников со средним медицинским образованием.

«Дефицит врачебных кадров составляет 347 человек, в том числе на селе – 96 человек. Наиболее острый дефицит сохраняется по специальностям акушерство и гинекология – 25, фтизиатрия – 16, анестезиология и реаниматология – 12, кардиология – пять, онкология – 12, неонатология – три, инфекционные болезни – восемь», - сообщил Р. Айтбаев.

В прошлом году, к примеру, в область прибыло 108 врачей, из них 100 выпускников медицинских вузов и восемь опытных врачей.

«За счет областного бюджета прибывшим специалистам выплачены подъемные по 1,5 млн тенге в городской и по 2 млн тенге в сельской местности. Уже в текущем году увеличены выплаты за счет областного бюджета для врачей по наиболее востребованным специальностям. Врачам анестезиологам- реаниматологам, акушер-гинекологам, неонатологам и педиатрам выплачивается до 5 млн тенге в сельской местности, до 3,5 млн тенге в городах. Также врачам по специальностям кардиолог, онколог, инфекционист, психиатр, фтизиатр, гастроэнтеролог, невропатолог, патологоанатом, нефролог, аллерголог, гематолог, реабилитолог выплаты увеличены до 3,5 млн тенге в сельской местности, 2,5 млн тенге в городской местности», - пояснил руководитель профильного ведомства.

Наряду с выплатой подъемных ведомством проводится работа по обеспечению врачебных кадров жильем. В прошлом году было выделено жилье 44 врачам, а за счет медицинских организаций производится оплата аренды жилья 25 врачам.

«Для молодых специалистов широко используются механизмы государственной программы «С дипломом в село» – это выделение подъемного пособия в размере 100 МРП, а также социальная поддержка в приобретении жилья. Все меры по выплате подъемных и обеспечению жильем будут продолжены в 2022 году», - подытожил Р. Айтбаев.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области подъемные для врачей увеличили до 5 млн тенге.