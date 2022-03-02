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Свыше трех тысяч спортивных секций для детей откроют в ВКО

2 Марта 2022 19:52
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Свыше трех тысяч спортивных секций для детей откроют в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи с населением Усть-Каменогорска аким ВКО Даниал Ахметов отметил, что залог здоровья – своевременная диагностика и забота населения о своем здоровье. Создаются все условия, чтобы жители области занимались спортом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной инфоцентр.

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В Восточном Казахстане продолжают расширять спортивную инфраструктуру. По данным главы региона, в текущем году по области продолжится строительство 14 спортивных объектов, в том числе восемь физкультурно-оздоровительных комплексов, два бассейна, три спортивных модуля в районных центрах и приграничных селах. Помимо этого, в Усть-Каменогорске завершается строительство современного, не имеющего аналогов в Казахстане, Центра настольного тенниса на 58 кортов и около 300 зрительских мест.

«Для детей поэтапно до 2025 года в общеобразовательных школах области мы дополнительно откроем 3 213 спортивных секций. Из них 1 268 секций в этом году. Они позволят охватить спортом 22 тысячи детей. В Усть-Каменогорске откроется 140 секций. Помимо этого, в рамках подушевого финансирования уже сейчас в областном центре открыто 160 бесплатных секций по 17 видам спорта», – сообщил Даниал Ахметов.


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#Восточно-Казахстанская область   #Образование   #Спорт  
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