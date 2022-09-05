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    11:50, 05 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Свыше трех тысяч преступлений совершено в Казахстане за неделю

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве внутренних дел Казахстана доложили о криминогенной обстановке в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За неделю совершено 3089 преступлений, 1878 из них раскрыто в течение суток», - сообщила представитель пресс-службы МВД РК Шугыла Турлыбек на еженедельном онлайн-брифинге.

    По ее данным, за минувшую неделю полицейские раскрыли «по горячим следам» 14 убийств, 2 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть. Также раскрыто 43 грабежа, 470 краж чужого имущества.

    Кроме того, более 5 тыс. следователей МВД по всей территории страны в День знаний во всех школах провели открытый урок «Правовой всеобуч».

    Полицейские рассказали старшеклассникам о наступлении возраста уголовной ответственности, половых преступлениях среди несовершеннолетних, как не стать жертвой преступлений, об изменениях, которые сейчас есть в законодательстве. Вместе с тем была поднята острая тема подростковой наркомании.


    Теги:
    Борьба с преступностью Статистика МВД РК Правоохранительные органы
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