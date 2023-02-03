Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Транспорт

Свыше трех тысяч наиболее сложных участков автодорог зимой определили в РК

3 Февраля 2023, 16:20
Свыше трех тысяч наиболее сложных участков автодорог зимой определили в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ведется постоянный мониторинг погодных условий и принимаются соответствующие меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на автодорогах. Об этом на брифинге в СЦК сообщил первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Ибрагим Кульшимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня определены свыше трех тысяч наиболее сложных участков дорог (3 038), на которых происходит скопление автотранспорта. В основном из-за снежных заносов образуются скопления машин в Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях», - сказал Ибрагим Кульшимбаев.

Спикер добавил, что опыт прошлых лет показал, что в основном снежном плену оказываются водители, игнорирующие штормовые предупреждения, а также использующие летнее дизельное топливо.

«Уполномоченным органом (МИИР) внесены изменения в правила прекращения или временного ограничения движения транспортных средств по дорогам (793 от 06.10.22 г.), в части привлечения к ответственности водителей, неповиновавшимся законным требованиям сотрудников органов внутренних дел, выполняющих функции по ограничению движения», - добавил Ибрагим Кульшимбаев.

Согласно статье 667 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» накладывается на нарушителей на первый раз штраф 30 МРП (103 500 тенге) либо арест до пяти суток, а за повторное «непослушание» в течение года — до двадцати суток.

«С начала года по указанной норме привлечено 8 человек, которым составлен административный протокол», - сообщил Ибрагим Кульшимбаев.


Новости по теме
Трех человек пытаются освободить из-под завалов казахстанские спасатели в Газиантепе
К уборке снега в Атырауской области привлечено 93 единицы техники
В Атырауской области 9 февраля младшеклассники будут обучаться в онлайн-режиме
Теги:
Читайте также
К уборке снега в Атырауской области привлечено 93 единицы техники
В Атырауской области открыли движение по трассе Атырау-Астрахань
В Атырауской области 9 февраля младшеклассники будут обучаться в онлайн-режиме
Трассы в Костанайской и Жетысуской областях закрыты для всех видов транспорта из-за погоды
Два автобусных маршрута временно изменили схему движения в Алматы
Штормовую погоду прогнозируют синоптики 9 февраля в 14 регионах Казахстана
Новые пригородные маршруты планируют запустить в Алматинской области
Неблагоприятные метеоусловия 9 февраля будут в двух городах Казахстана
Новости партнеров
Популярное
1 Родителей выпускников обманули на десятки миллионов тенге в Алматы
2 Количество машин на дорогах в будние дни подсчитали в Алматы
3 Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов
4 Казахстанку Сабину Мамадьярову нашли живой под завалами в Турции
5 Судебные исполнители не смогут арестовывать все счета должников в РК

Лента новостей