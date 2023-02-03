Свыше трех тысяч наиболее сложных участков автодорог зимой определили в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ведется постоянный мониторинг погодных условий и принимаются соответствующие меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на автодорогах. Об этом на брифинге в СЦК сообщил первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Ибрагим Кульшимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня определены свыше трех тысяч наиболее сложных участков дорог (3 038), на которых происходит скопление автотранспорта. В основном из-за снежных заносов образуются скопления машин в Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях», - сказал Ибрагим Кульшимбаев.

Спикер добавил, что опыт прошлых лет показал, что в основном снежном плену оказываются водители, игнорирующие штормовые предупреждения, а также использующие летнее дизельное топливо.

«Уполномоченным органом (МИИР) внесены изменения в правила прекращения или временного ограничения движения транспортных средств по дорогам (793 от 06.10.22 г.), в части привлечения к ответственности водителей, неповиновавшимся законным требованиям сотрудников органов внутренних дел, выполняющих функции по ограничению движения», - добавил Ибрагим Кульшимбаев.

Согласно статье 667 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» накладывается на нарушителей на первый раз штраф 30 МРП (103 500 тенге) либо арест до пяти суток, а за повторное «непослушание» в течение года — до двадцати суток.

«С начала года по указанной норме привлечено 8 человек, которым составлен административный протокол», - сообщил Ибрагим Кульшимбаев.