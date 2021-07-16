Свыше трех тысяч иностранцев наказали в Атырау за нарушение миграционного законодательства

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – С начала года в Атырау на семь млн тенге оштрафовали лиц, нарушивших миграционного законодательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам полковника полиции, начальника областного департамента полиции Камза Умбеткалиева, с начала года к административной ответственности привлечен 4991 человек, нарушивший миграционное законодательство.

«Сотрудники полиции на территории области часто проводят рейдовые проверки и оперативно-профилактические мероприятия «Мигрант» и «Незаконный посетитель -2021». Наша цель – обеспечить общественный порядок в регионе, выявление незаконного въезда, проживания, преступлений в сфере миграции, каналов нелегальных мигрантов. В результате таких мероприятий с начала года за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности привлекли 4991 человек. 3110 из них являются иностранными гражданами. Решениями суда 100 иностранцев, нарушивших миграционную законность, были выдворены за пределы страны», - прокомментировал Камза Умбеткалиев.

По его словам, нарушивших миграционный закон оштрафовали на сумму 7 029 743 тенге. Штраф полностью взыскан.

