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    16:20, 16 Июль 2021 | GMT +6

    Свыше трех тысяч иностранцев наказали в Атырау за нарушение миграционного законодательства

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – С начала года в Атырау на семь млн тенге оштрафовали лиц, нарушивших миграционного законодательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам полковника полиции, начальника областного департамента полиции Камза Умбеткалиева, с начала года к административной ответственности привлечен 4991 человек, нарушивший миграционное законодательство.

    «Сотрудники полиции на территории области часто проводят рейдовые проверки и оперативно-профилактические мероприятия «Мигрант» и «Незаконный посетитель -2021». Наша цель – обеспечить общественный порядок в регионе, выявление незаконного въезда, проживания, преступлений в сфере миграции, каналов нелегальных мигрантов. В результате таких мероприятий с начала года за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности привлекли 4991 человек. 3110 из них являются иностранными гражданами. Решениями суда 100 иностранцев, нарушивших миграционную законность, были выдворены за пределы страны», - прокомментировал Камза Умбеткалиев.

    По его словам, нарушивших миграционный закон оштрафовали на сумму 7 029 743 тенге. Штраф полностью взыскан.


    Теги:
    МВД РК Атырауская область Закон и право
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