Свыше трех тысяч дефектов выявили на дорогах Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - За неудовлетворительное содержание дорог и нарушение правил производства работ на дорогах Павлодарской области к ответственности привлечены 174 должностных и юридических лица, на которых наложены штрафы на общую сумму более 5,2 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году проведено 1091 обследование дорог, выявлены 3380 дефектов, выданы предписания на устранение недостатков в содержании дорог и дорожных сооружений. За неудовлетворительное содержание дорог и нарушение правил производства работ на дорогах к ответственности привлечены 174 должностных и юридических лица, на которых наложены штрафы на общую сумму более 5,2 млн тенге», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

Стражи порядка напомнили, что состояние дорог - немаловажный фактор в обеспечении безопасности дорожного движения. Своевременно и правильно не выставленный дорожный знак, ограждение на месте ремонтных работ либо повреждения дорожного полотна также могут послужить причиной аварии.

«Кроме того, осмотрено 119 железнодорожных переездов, основными дефектами содержания которых является отсутствие необходимых дорожных знаков, неисправное освещение, неудовлетворительное состояние настила. По результатам обследований наложены административные штрафы на 25 должностных лиц», - сообщил инспектор дорожно-технической инспекции департамента полиции Павлодарской области Арман Абжанов.

Правоохранительные органы региона устроили проверку техническому состоянию и транспорта, который перевозит людей.

«К административной ответственности привлечены 100 должностных и юридических лиц. Составлены 72 протокола за выпуск в эксплуатацию транспортных средств, имеющих технические неисправности, и иные нарушения правил эксплуатации. Имели факты допуска к управлению транспортным средством водителей, не имеющих либо лишенных права управления транспортными средствами», - отметил А. Абжанов.

15 нарушителей привлечены к ответственности за допуск к управлению транспортным средством водителей, находящихся в состоянии опьянения.

Для обеспечения безопасности дорожного движения по предложению департамента полиции включены в план работ на текущий сезон капитальный ремонт 12 улиц (Естая, Бектурова, Чокина, Б. Жырау, М.Жусупа, С. Торайгырова, Нурмагамбетова, Сатпаева, Бекхожина, Ткачева, Астана, Катаева) и внедрение светофорного регулирования на 12-ти перекрестках. В местах частых дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, на 74-75-м километрах автодороги республиканского значения Кызылорда-Павлодар, идет работа по монтажу сетки для исключения выхода пешеходов на проезжую часть в неустановленных местах.