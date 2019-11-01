+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 14 °С
USD 388.67 EUR 433.83
RUB 6.07 CNY 55.17
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Свыше трех тысяч человек переселились с начала года в Павлодарскую область

1 Ноября 2019 16:31
Поделиться:
Свыше трех тысяч человек переселились с начала года в Павлодарскую область

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 73% из общего числа прибывших переселенцев получили работу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Новости по теме

Сколько человек переселились в северные регионы Казахстана
Как Правительство намерено контролировать переселение людей из регионов в столицу Первые дома для переселенцев сдали в Северном Казахстане Почти 770 семей переселенцев ждут в этом году в СКО

Как отметил на аппаратном совещании руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Кайрат Нурмагамбетов, региональная квота приема переселенцев нуждается в корректировке. Руководитель управления попросил откорректировать утвержденный план, снизив количество прибывающих в села переселенцев - в Иртышский, Успенский и Щербактинский районы, а также в Экибастуз.

«Из общего числа оралманов и переселенцев 1 444 человека - трудоспособного возраста, уровень их занятости составляет 73%. Из них 840 человек имеют постоянную работу, 146 – самостоятельно занятые, 66 являются студентами учебных заведений профессионального образования, 2 человека призваны в ряды Вооруженных сил», - отметил Кайрат Нурмагамбетов.

При этом из общего числа трудоспособных переселенцев 340 человек находятся в социальных отпусках по уходу за детьми до трех лет или инвалидами, 66 человек – студенты.

По словам Кайрата Нурмагамбетова, в 2019 году по области создано 16 513 новых рабочих мест, в том числе 5445 временных.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Павлодарская область, Общество,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив