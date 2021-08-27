Свыше трех тысяч адмправонарушений выявили актюбинские полицейские

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Свыше 3000 адмправонарушений выявили актюбинские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На территории Актюбинской области с 23 по 29 августа проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». Целью мероприятия является обеспечение должного правопорядка и безопасности на улицах и общественных местах, предупреждение, пресечение и раскрытие правонарушений и преступлений, а также дорожная безопасность.

За четыре дня проведения ОПМ зарегистрировано 80 преступлений, 52 из которых раскрыто в дежурные сутки. Выявлено 93 факта незаконного ношения и хранения, из которых 86 – за ношение холодного оружия.

Жителями области допущено 3134 административных правонарушений, большая часть из которых за нарушение Правил дорожного движения.

Так, в отношении 1074 водителей составлены административные протоколы. На постоянной основе проводится работа со всеми участниками дорожного движения, так в ходе ОПМ 837 пешеходов привлечены к административной ответственности.