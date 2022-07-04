Свыше трех тонн наркотиков изъяли полицейские – МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За первое полугодие выявлено порядка 1 тыс. 300 наркопреступлений. Об этом на брифинге сообщил начальник управления департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В том числе почти 800 фактов сбыта и 227 фактов хранения наркотиков в особо крупном размере», - уточнил Бахытжан Амирханов.

Он также добавил, что пресечена деятельность трех организованных преступных групп, занимавшихся поставкой и сбытом наркотиков каннабиноидной группы на территории города Нур-Султана и Атырауской области, а также реализацией синтетических наркотиков в Павлодарской области.

«Изъято практически свыше 3,3 тонны различных видов наркотиков, в том числе порядка 2 тонн марихуаны, 366 кг гашиша и 84 кг синтетических наркотиков. Ликвидированы 21 нарколаборатория в Нур-Султане, Алматы, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской и Карагандинской областях», - отметил Бахытжан Амирханов.

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