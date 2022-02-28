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Свыше трех миллиардов тенге выплатили пострадавшим предпринимателям в Алматы

28 Февраля 2022 17:48
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Свыше трех миллиардов тенге выплатили пострадавшим предпринимателям в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ -Более трех миллиардов тенге выплатили пострадавшим предпринимателям во время январских беспорядков в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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На заседании Региональной комиссии по определению имущественного вреда субъектам МСБ от 26 февраля 2022 года одобрено 135 заявок предпринимателей на общую сумму 827,8 млн тенге.

Из них 80 заявок на сумму 718,1 млн тенге профинансировано за счет бюджетных средств, 55 заявок на 109,7 млн тенге - из средств благотворительного фонда «Жана Алатау».

С начала работы комиссии по городу Алматы одобрено 890 заявок на сумму 3 140,4 млн тенге, в том числе 459 заявок на сумму 2 275,8 млн тенге - из бюджетных средств, 431 заявка на сумму 864,6 млн тенге - из средств фонда «Жана Алатау».

Напомним, всего в Алматы в ходе беспорядков пострадали 1413 субъектов МСБ на общую сумму порядка 34,3 млрд тенге. На электронную платформу «Infokazakhstan.kz» поступило более 2700 заявок предпринимателей.


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#Бизнес   #Алматы   #Экономика   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Гульзат Сахова

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