Новости
Свыше трех килограммов марихуаны изъяли у жителя ВКО
9 Ноября 2020 18:00
Поделиться:
АЛТАЙ.КАЗИНФОРМ - У жителя Восточного Казахстана изьяли более трех килограммов марихуаны, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой пресс-службу департамента полиции ВКО.
Новости по темеСбыт наркотиков через Интернет отнесен к тяжким преступлениям – МВД РК 62 плантации культивируемой конопли ликвидированы в трех областях РК 96 кг синтетических наркотиков изъято сотрудниками казахстанской полиции
В ведомстве сообщили, что сотрудниками управления по противодействию ДП ВКО совместно с коллегами из ОП района Алтай в ходе проведения ОПМ «Карасора-2020» был задержан 45-летний житель города Алтай.
«В ходе обыска дома подозреваемого было изъято более 3 кг марихуаны, которую последний хранил с целью личного употребления», - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.
Как он хотел употребить такое количество наркотика, задержанный пояснить не смог. Начато досудебное расследование по ст.296 ч.4 УК РК.
Поделиться:
Оставить комментарий
Читайте также
- Лишенный прав водитель пытался скрыться с места ДТП в столице
- Из-за аномально теплой осени верба распустилась в Семее
- Сбыт наркотиков через Интернет отнесен к тяжким преступлениям – МВД РК
- Какую профилактику наркопреступности проводят в Казахстане
- Лучших сельских учителей выбрали в ВКО
- Сильный ветер сорвал кровлю крыш со зданий в ВКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047