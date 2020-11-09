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Свыше трех килограммов марихуаны изъяли у жителя ВКО

9 Ноября 2020 18:00
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Свыше трех килограммов марихуаны изъяли у жителя ВКО

АЛТАЙ.КАЗИНФОРМ - У жителя Восточного Казахстана изьяли более трех килограммов марихуаны, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой пресс-службу департамента полиции ВКО.

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В ведомстве сообщили, что сотрудниками управления по противодействию ДП ВКО совместно с коллегами из ОП района Алтай в ходе проведения ОПМ «Карасора-2020» был задержан 45-летний житель города Алтай.

«В ходе обыска дома подозреваемого было изъято более 3 кг марихуаны, которую последний хранил с целью личного употребления», - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Как он хотел употребить такое количество наркотика, задержанный пояснить не смог. Начато досудебное расследование по ст.296 ч.4 УК РК.


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#Восточно-Казахстанская область   #Борьба с преступностью  
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Автор:

Руслан Шакабаев

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