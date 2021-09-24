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    22:48, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Свыше трех килограммов гашиша хранил в доме житель Алматинской области

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    САРКАНД. КАЗИНФОРМ - Свыше 3 кг гашиша изъяли в доме у жителя Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    20 сентября сотрудники УПН ДП Алматинской области совместно с оперуполномоченными ОКП Саркандского района в ходе санкционированного обыска в частном доме у 55-летнего жителя города Сарканда обнаружили наркотическое средство весом 3 кг 180 грамм, признанное экспертизой гашишем.

    Подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и грабежи. До решения вопроса об избрании меры пресечения он водворен в ИВС.



    Теги:
    Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Алматинская область Правоохранительные органы
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