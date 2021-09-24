Свыше трех килограммов гашиша хранил в доме житель Алматинской области

САРКАНД. КАЗИНФОРМ - Свыше 3 кг гашиша изъяли в доме у жителя Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

20 сентября сотрудники УПН ДП Алматинской области совместно с оперуполномоченными ОКП Саркандского района в ходе санкционированного обыска в частном доме у 55-летнего жителя города Сарканда обнаружили наркотическое средство весом 3 кг 180 грамм, признанное экспертизой гашишем.

Подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и грабежи. До решения вопроса об избрании меры пресечения он водворен в ИВС.



