Свыше тонны наркотиков изъяли в Карагандинской области с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Свыше тонны наркотиков с начала года изъяли в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С 1 июня на территории республики проводится широкомасштабное комплексное оперативно-профилактическое мероприятие «Қарасора-2021». Оно носит долгосрочный характер и продлится до 30 октября.

Так, в рамках ОПМ проводится активная работа по обнаружению посевов наркосодержащих растений и привлечение к ответственности лиц, причастных к данному виду наркопреступлений.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий на территории города Караганды в районе улицы Петровская обнаружено произрастание растений, похожих на коноплю.

Согласно акта экспертизы, растения, обнаруженные на площади примерно в 1 гектар, являются коноплей общим весом 173 килограмм. На данной территории произрастало 2 147 кустов, которые были уничтожены. В результате принимаемых мер удалось пресечь попадание в незаконный оборот крупной партии наркотических средств.

Ранее в степи в районе улицы Промышленная города Абай обнаружено поле конопли с 9 000 кустов. Согласно акта экспертизы, обнаруженные растения являются невысушенной марихуаной общим весом 755 килограмм.

В целом с начала года сотрудники полиции Карагандинской области из незаконного оборота изъяли 1 тонну 238 килограмм 525 грамм различных наркотических.