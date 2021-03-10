Свыше ста женщин сообщили о фактах бытового насилия в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года на телефон доверия обратились 104 женщины по фактам бытового насилия - итоги оперативно-профилактического мероприятия «Быт» подвели полицейские столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

В рамках мероприятия по месту жительства проверены около 1700 лиц, состоящих на учете в органах внутренних дел, в том числе 556 граждан, в отношении которых вынесено защитное предписание и 162 лица в отношении которых судом установлены особые требования. Полицейскими проверено 166 неблагополучных семей и 472 граждан, страдающих хроническим алкоголизмом.

В отношении 400 семейных дебоширов вынесены защитные предписания и в отношении 36 лиц, судом установлены особые требования.

За различные правонарушения к административной ответственности привлечены около 900 граждан, среди которых противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений, умышленное причинение легкого вреда здоровью, нанесение побоев.

В ходе рейдовых мероприятий в ночное время выявлено 130 несовершеннолетних, находившихся в общественных местах без сопровождения взрослых. За невыполнение родителями и другими законными представителями обязанностей по воспитанию детей, к ответственности привлечены более 20 граждан. За распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения наказаны 535 граждан.

В ходе ОПМ в полицию обратились две женщины с жалобой на бывших супругов. Как сообщила одна из них, бывший муж пришел к ней домой и, устроив скандал, разбил ее телефон и нанес побои. Решением административного суда хулиган арестован.

В другом случае, бывший муж, несмотря на защитное предписание, которое ему вынес суд сроком на 30 суток, угрожал бывшей жене посредством СМС сообщений. За нарушение защитного предписания в отношении мужчины возбуждено административное производство, нарушитель арестован.

Как отметили в полиции, как правило, женщины сами отказываются писать заявления на своих мужей-тиранов и вследствие чего, привлечь к ответственности бытовых насильников бывает сложно.

С начала года на телефон доверия обратились 104 женщины по фактам бытового насилия. В кризисные центры помещены 63 женщины и 43 ребенка. К нарушителям закона приняты меры.

Департамент полиции г.Нур-Султана предупреждает граждан, если в отношении Вас совершены противоправные действия незамедлительно сообщите в полицию или по номеру мобильного приложения «102».